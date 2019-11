Al setaccio Parco Fornaci e Campo Marzo: 22 controllati, una denunciata e trovata droga

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Campo Marzo ieri pomeriggio è stato al centro di un nuovo controllo congiunto attuato da polizia locale e polizia di Stato nell’ambito degli interventi di contrasto allo spaccio di droga.

Tra le 14.30 e le 17 sono stati controllati 22 soggetti di cui è stata in particolare verificata la posizione rispetto dell’ordinanza del prefetto che vieta di sostare nell’area a chi vi è già stato sorpreso a spacciare o comunque a delinquere.

Una donna, A.M., italiana di 21 anni senza fissa dimora, è stata denunciata per violazione del foglio di via da Vicenza.

Le pattuglie si sono quindi spostate a parco Fornaci dove tra i cespugli gli agenti hanno rinvenuto 3 involucri: due contenevano complessivamente 0,90 grammi di cocaina e il terzo 7,70 grammi di marijuana. La droga è stata sequestrata.

“Con le forze dell’ordine – commenta il sindaco Rucco – abbiamo avviato una serie di interventi congiunti che dimostrano la volontà di tutti di contrastare in modo forte e deciso lo spaccio”.