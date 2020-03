Al San Lorenzo i pazienti Covid non gravi dell’Agno-Chiampo

L’ospedale di Valdagno non è e non diventerà un “centro covid”, ma contribuirà anch’esso alla rete assistenziale messa in campo dall’ULSS 8 Berica per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso, fornendo un supporto diretto in particolare per i pazienti dell’dell’Agno-Chiampo.

All’interno del reparto di Medicina del San Lorenzo sono stati allestiti 14 posti letto per soggetti risultati positivi al tampone e sono stati definiti percorsi differenziati e adeguate misure di isolamento al fine di non interferire con le altre attività dell’ospedale.

I posti letto così creati saranno destinati ai pazienti residenti nell’Agno-Chiampo in condizioni non gravi, così da evitarne il trasferimento al San Bortolo.

L’attività assistenziale sarà coordinata dal dott. Fabio Miserocchi, direttore della Medicina Generale del San Lorenzo, che si avvarrà della consulenza dei colleghi di Malattie Infettive del San Bortolo.