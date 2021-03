Al parco pubblico con la droga: denunciati

Due giorni fa, i carabinieri della stazione di Nove, al termine delle operazioni di polizia giudiziaria, hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti B. N., nato in Burkina Faso, 23 anni, residente a Cartigliano, pluripregiudicato e H. K., bassanese di 22 anni, residente anch’egli a Cartigliano, incensurato.

I militari dell’arma, all’interno del parco pubblico in via Monte Cimone, al tramonto, li hanno controllato e perquisiti, rinvenendo 0,5 grammi di marijuana e 3 involucri di cellophane con all’interno marijuana per un peso totale di 197 grammi. Inoltre un bilancino di precisione, due telefoni cellulari e 96 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio. I due, dopo essere stati condotti in caserma ed al termine delle operazioni di rito, sono stati rimessi in libertà e denunciati.