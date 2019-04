Al Museo del Gioiello “Bron”, retrospettiva di Ruudt Peters

Da domani 5 aprile al 22 settembre 2019 le opere dell’artista olandese, tra i più quotati sulla scena contemporanea, saranno nello Spazio Off del museo gestito all’interno della Basilica Palladiana da Italian Exhibition Group con il Comune di Vicenza. Vicenza, 4 aprile 2019 – Italian Exhibition Group porta a Vicenza Ruudt Peters, uno dei più apprezzati designer del gioiello contemporaneo con una retrospettiva intitolata BRON (Fonte) che da domani 5 aprile al 22 settembre 2019, nello Spazio OFF del Museo del Gioiello all’interno della Basilica Palladiana, offre una panoramica dell’opera ribelle dell’artista, dai primi anni settanta alle creazioni più recenti scaturite dall’esplorazione di diverse culture, costumi e abitudini. La visione unica e completa della sua opera è affidata ad un’installazione multimediale con la possibilità di scoprire in profondità il suo lavoro attraverso dei cortometraggi attivati tramite QR code. Alle ore 18.00 di oggi la vernice riservata alla stampa e alle istituzioni, alla presenza dell’autore, del Direttore del Museo del Gioiello Alba Cappellieri, dei rappresentanti di IEG e delle autorità. Il fondamento dell’opera di Ruudt Peters è un’insanabile curiosità nei confronti dell’essenza e del mistero dell’esistenza umana, in modo particolare in rapporto a religione, filosofia, alchimia. Negli anni Novanta ha esposto il suo lavoro in forma di installazione, affermandosi come uno dei primi artisti a considerare ugualmente importanti la gioielleria e il modo in cui viene presentata. “Tutti i miei gioielli sono interconnessi e scaturiscono da un flusso di eventi e varie fonti di ispirazione – spiega Peters. Causa ed effetto. Azionereazione. Cadere e rialzarsi. Incertezza. Scoperta. Curiosità. Questo insieme costituisce la mostra BRON, che non solo offre una panoramica del mio lavoro ma esplora anche le mie fonti di ispirazione”. “Ruudt Peters è uno dei maestri del gioiello contemporaneo – commenta il direttore del Museo del Gioiello Alba Cappellieri, professore ordinario alla Stanford University e al Politenico di Milano, dove è anche Direttrice del Master internazionale in Accessory Design e del Corso di Perfezionamento in Design del Gioiello. Siamo onorati di poterlo ospitare: attraverso la sua opera il Museo conferma il suo approccio pluralistico includendo visioni multiple sul gioiello”. “Portare BRUN al Museo del Gioiello rappresenta un significativo riconoscimento del ruolo che lo spazio museale si è ritagliato nel panorama internazionale della gioielleria – sottolinea Patrizia Cecchi, Italian Exhibitions Director di IEG. Conferma anche l’impegno profuso da Italian Exhibition Group nel promuovere, con gli eventi legati a VICENZAORO, la cultura, le competenze del settore orafo, le opportunità del mercato in Europa e nel mondo”. Orari di apertura Museo del Gioiello: da martedì a venerdì dalle 15.00 alle 19.00; sabato e domenica dalle 11.00 alle 19.00. Biglietti: intero 8 euro, ridotto 6 euro. www.museodelgioiello.it SULL’AUTORE Ruudt Peters (1950, Paesi Bassi) è designer di gioielli, scultore, visual artist. Ha frequentato la Gerrit Rietveld Academie di Amsterdam e nel 1973 ha fondato la Galerie Ekster a Leeuwarden. Peters ha insegnato presso numerose accademie europee e, in Italia, è stato docente ad Alchimia – Scuola di Gioielleria Contemporanea di Firenze. Le sue opere sono entrate in numerose collezioni nei Paesi Bassi e all’estero e sono esposte regolarmente in alcune prestigiose gallerie tra cui la Galerie RA Amsterdam, la Galerie Marzee Nijmegen, la Galerie Spektrum Karlsruhe, la Ornamentum Gallery Hudson NY e la Galerie Rob Koudijs Amsterdam. È stato insignito, tra gli altri, dell’Herbert Hofmann Award (2004) e del Marzee Award (2005). Nel 2000 ha ricevuto il premio Françoise van den Bosch per la sua intera opera. FOCUS ON ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA Italian Exhibition Group (IEG) è leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici e tra i principali operatori del settore fieristico e dei congressi a livello europeo, con le strutture di Rimini e Vicenza. Il Gruppo IEG si distingue nell’organizzazione di eventi in cinque categorie: Food & Beverage; Jewellery & Fashion; Tourism, Hospitality and Lifestyle; Wellness and Leisure; Green & Technology. Negli ultimi anni, IEG ha avviato un importante percorso di espansione all’estero, anche attraverso la conclusione di joint ventures con operatori locali (ad esempio negli Stati Uniti, Emirati Arabi e in Cina). IEG ha chiuso il bilancio 2018 con ricavi totali consolidati di 159,7 mln di euro, un EBITDA di 30,8 mln e un utile netto consolidato di 10,8 mln. Nel 2018, IEG, nel complesso delle sedi espositive e congressuali di Rimini e Vicenza, ha totalizzato 53 fiere organizzate o ospitate e 181 eventi congressuali. www.iegexpo.it