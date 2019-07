Al mercato coperto di Campagna Amica tutti i segreti per una tintarella perfetta﻿

Frutta e verdura gli ingredienti perfetti per un’abbronzatura perfetta e per stare in salute

Frutta e verdura protagonisti al mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza, in contra’ Cordenons 4, questo weekend con un clima a dir poco rovente.

La Festa della tintarella entra nel vivo con i laboratori proposti da Il Giglio Rosso di Susanna Miola, sempre pronta a dispensare suggerimenti per consumare al meglio i prodotti del mercato.

Sabato 27 luglio alle 11, infatti, verranno proposte frutta e verdura che aiutano l’abbronzatura. Segreti e ricette a cura de Il Giglio Rosso di Susanna Miola.

Domenica 28 luglio, sempre alle 11, invece, sarà la volta di una straordinaria e colorata degustazione di succhi di Corte Ciliegia. Frutta e verdura che aiutano l’abbronzatura. Brutti ma buoni, la frutta di stagione un po’ ammaccata buona da mangiare, infatti, può diventare una deliziosa confettura o un succo rinfrescante e rigenerante.

“Consumare i prodotti dei mercati di Campagna Amica, rigorosamente di stagione – commenta il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola – è la scelta giusta per nutrirsi correttamente. Al contempo, però, è anche una scelta etica, in quanto significa favorire l’economia locale e ridurre l’anidride carbonica liberata nell’aria con lo spostamento di cibi per lunghi tragitti. Una scelta, quindi, che favorisce la stagionalità, a scapito di quanti, senza precise ragioni, vogliono mettere in tavola prodotti fuori stagione, il più delle volte neppure particolarmente gustosi”.

La capacità di comunicare che i produttori hanno sviluppato nel tempo ha generato un circolo vizioso, che favorisce il consumo di prodotti del territorio, ma soprattutto incentiva la corretta informazione. “Si tratta di un percorso che abbiamo sviluppato in parecchi anni – aggiunge il direttore di Coldiretti Vicenza, Cesare Magalini – che porta ad accrescere nei cittadini consumatori la consapevolezza rispetto a ciò che si consuma, nel tentativo di contrastare le forti campagna, che spesso di informativo e trasparente hanno davvero poco, della grande distribuzione”.

Questo fa comprendere quanto sia importante stabilire un dialogo con i visitatori del mercato, comprendere le loro aspettative e, nei limiti del possibile, cercare di far sì che si concretizzino. Senza dubbio, il rapporto diretto produttore-consumatore rappresenta un valore aggiunto, per il mondo agricolo, che non ha pari. Per questo Coldiretti prosegue con la propria mission di incentivare il consumo di cibo fresco, genuino e del territorio.

Parlando dei mercati nel territorio, invece, ricordiamo che il mercato del Foro Boario a Vicenza è operativo nel cuore di Ca’ Balbi, mentre il mercato di Sarcedo è stato trasferito a Madonnetta, di fronte alla chiesa, vicino alla biblioteca civica, in piazza Vellere.

Ricordiamo che il mercato coperto di Campagna Amica Vicenza sarà operativo sabato dalle 8.30 alle 13.30 e domenica dalle 9.00 alle 13, pertanto i visitatori potranno testare personalmente la qualità dei prodotti e misurarsi con le ricette che i produttori sapranno consigliare per utilizzare al meglio le eccellenze vicentine.

Proseguono, inoltre, due importanti iniziative di Coldiretti Vicenza, la raccolta firme “Stop cibo anonimo”, con la quale l’Organizzazione maggiormente rappresentativa del mondo agricolo chiede all’Europa di proteggere la salute dei cittadini e prevenire le frodi alimentali. Inoltre, sono sempre tutti puntati i riflettori sulla campagna educativa #adottaunalbero, di cui Coldiretti Vicenza è capofila, e che ha riscosso uno straordinario successo istituzionale ed adesione da parte di cittadini ed imprese. Un progetto che va sostenuto, perciò è importante che i vicentini continuino ad essere generosi, dando il proprio contributo attraverso il C/C #adottaunalbero IBAN: IT 60 R 03069 11886 100000000169.