Al kartodromo di Altavilla arrivano Masolin e Valsecchi

Torna anche quest’anno l’evento di Vicenza Kart Indoor con due ospiti illustri

Direttamente dal padock della F1 Federica Masolin e Davide Valsecchi

Altavilla Vicentina (4 luglio 2018) Anche quest’anno Vicenza Kart Indoor in collaborazione con MilkZoo Power Drink, Team Lazarus e Puff torna con l’evento dedicato ai propri clienti in programma domenica 15 luglio 2018 dalle ore 15.00 alle ore 22.00 presso il kartodromo VKI – Vicenza Kart Indoor ad Altavilla Vicentina.

Un modo per consentire ai propri clienti di provare gratuitamente i nuovi kart presentati a maggio 2018 e le novità che presenta il circuito. Durante l’evento Take Your Time sarà possibile assistere a delle esibizioni in pista, che vedono protagonisti Nicola Cogato, campione italiano categoria prodriver 2012, con il proprio kart da competizione e Mattia Donolato, campione italiano KartCross 2015. I grandi ospiti dell’evento saranno Federica Masolin e Davide Valsecchi i quali arriveranno alle 18 al circuito. I due inviati di SkySport Formula1 racconteranno curiosità e esperienze vissute nel paddock della Formula1. Si cimenteranno inoltre in una sfida in pista. Tutti i partecipanti dell’evento potranno così respirare l’atmosfera del mondo dei motori anche grazie al Team Lazarus che esporrà una Lamborgini del Team che prende parte al campionato Blancpain GT Series. Un evento con cui Vicenza Kart Indoor ringrazia i propri clienti e cerca di far vivere un’esperienza in pista da ricordare.