Al Faber Box aumentano i posti per gli studenti

Da oggi al Faber Box di Schio aumenta il numero di postazioni disponibili per lo studio individuale. Saranno 73 in tutto i posti dove i ragazzi potranno studiare nel corso del pomeriggio. «Per garantire il rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19 riusciamo a mettere a disposizione 12 posti al quarto piano e 61 al primo piano – dice l’assessore alle politiche giovanili, Barbara Corzato – L’accesso agli spazi della struttura per gli studenti è previsto dal lunedì al venerdì con orari diversificati. L’aula del quarto piano, infatti, sarà aperta dalle 13 alle 18, mentre quella del primo piano dalle 14.30 alle 18. Questo per dare modo al personale di servizio di effettuare le opportune operazioni di igienizzazione dell’aula più capiente che durante la mattinata ospita gli alunni degli Istituti del Campus. Stiamo facendo il possibile per ritornare a vivere il Faber Box tutti i suoi spazi e con tutte le sue opportunità garantendo il massimo del rispetto delle misure di sicurezza».

L’accesso alle “aule studio” è possibile solo su prenotazione telefonica allo 0445691452 (chiamato dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 18) e riservata agli studenti under 30. Sarà obbligatorio indossare la mascherina, disinfettarsi le mani prima di accedere agli spazi, non presentare sintomi industriali, non avere una temperatura corporea superiore ai 37.5° e mantenere la distanza di sicurezza. In tutta la struttura non sono permessi ritrovi di gruppo, il consumo di cibo o bevande e altre attività ricreative.

