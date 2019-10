Al CUOA il Master Honoris Causa a Luca de Meo, Presidente SEAT

Federico Visentin, Presidente di CUOA Business School, ieri, 30 ottobre 2019, dalle ore 17:30 alle 19:30, nella cornice settecentesca di Villa Valmarana Morosini, ha conferito il Diploma Master Honoris Causa in Business Administration a Luca de Meo, come esempio e modello di una managerialità etica, votata all’innovazione, alla cultura d’impresa e alla valorizzazione del talento.

Luca de Meo, da novembre 2015 Presidente di SEAT, è Presidente del Consiglio di Amministrazione di CUPRA e del SEAT Metropolis-Lab Barcellona, è amministratore di XMOBA, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Volkswagen Spagna e massimo rappresentante della Volkswagen in Spagna.

CUOA Business School si pone da sempre l’obiettivo di contribuire alla diffusione della cultura d’impresa, credendo che questo sia anche un impegno sociale, ponendosi come parte attiva verso le imprese e le persone. In questa giornata la scuola ha proposto un modello di grande valore con il Presidente de Meo, manager di carisma, con uno stile di leadership visionario, che punta sempre oltre l’ottenere risultati.

“Nel conferirgli il Master Honoris Causa in Business Administration, CUOA Business School intende premiare i suoi successi, la qualità e le competenze che caratterizzano la sua elevata capacità manageriale, ma anche i valori umani che l’hanno guidato nella sua carriera. A Luca de Meo va il ringraziamento di tutti noi per il suo impegno nella valorizzazione del talento, per il suo credere nella cultura d’impresa come chiave del successo di ogni business e per l’affermazione di un modello di management efficiente, che rappresenta appieno la cultura, l’eredità e l’imprenditorialità italiana nel mondo.” Queste le parole del Presidente di CUOA Business School, Federico Visentin.

“É un privilegio e un onore ricevere il Master Honoris Causa da una delle business School più riconosciute in Italia” ha confermato il Presidente di SEAT, aggiungendo poi che “l’attitudine è la scintilla che promuove l’innovazione. Ma una sola scintilla non è sufficiente e richiede appoggio istituzionale, un tessuto imprenditoriale connesso e proiettato al futuro e un intorno accademico di alto livello. Pertanto, istituzioni come CUOA Business School svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo del talento e del pensiero innovativo nel mondo degli affari”.

In questa importante giornata, con una cerimonia riservata agli allievi e ai loro ospiti, anche la consegna del diploma Master ai 48 allievi degli Executive Master Specialistici CUOA: Executive Master in Crisis & Change Management, Executive Master in Finance, Executive Master in ICT Management, Executive Master HR Management, Executive Master in Wine Business Management, Executive Master in Digital Marketing & Sales, Executive Master in Credito e Finanza.

Luca de Meo

Dal novembre del 2015, Luca de Meo è il Presidente di SEAT. È anche Presidente del Consiglio di Amministrazione di CUPRA, di SEAT Metropolis:Lab Barcelona ed è Amministratore di XMOBA, oltre a essere Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Volkswagen España Distribución ed il massimo rappresentate del Gruppo Volkswagen in Spagna. Sotto la sua direzione, SEAT ha lanciato la più grande offensiva di prodotto nella storia del marchio ed è riuscito a migliorare i suoi risultati finanziari e commerciali, ottenendo record storici negli ultimi anni. L’azienda ha riorganizzato la sua struttura e avviato progetti volti a offrire servizi di mobilità, espandendo nel contempo la sua presenza internazionale. Nel 2018, SEAT ha lanciato con successo un nuovo marchio, CUPRA, che in appena un anno e mezzo di esistenza è riuscito a conquistare gli appassionati di motori.