Al CPV arriva l’Innovation Design Thinking

Per fare nascere una grande impresa, alle volte una grande idea non basta. L’avvio di una startup deve essere supportato da un’adeguata formazione che consenta di analizzare le possibilità di successo, ma anche le tante problematiche che si possono incontrare lungo la strada dell’imprenditoria. Per questo, la Fondazione Centro Produttività Veneto organizza, dal 27 settembre al 4 ottobre, il percorso formativo intensivo e gratuito “Elevator camp: le donne si mettono in gioco! Innovation design thinking per mettersi in proprio”, finanziato dalla Regione del Veneto e dal Fondo Sociale Europeo. I tre incontri formativi, realizzati in collaborazione con l’Associazione Donna Chiama Donna Onlus, la Consigliera di Parità di Vicenza, il servizio “Cercando il lavoro” del Comune di Vicenza e il Comitato per l’Imprenditoria Femminile, sono rivolti a sei donne disoccupate aspiranti imprenditrici interessate a conoscere metodi creativi e innovativi per affrontare e risolvere i problemi legati all’avvio della loro idea d’impresa. Usato per la risoluzione dei problemi più complessi, il design thinking è infatti un innovativo modello manageriale di gestione aziendale che può essere applicato in tutti gli ambiti, compreso quello delle start up in avvio.

Alla fine del percorso è previsto un momento di presentazione dei progetti d’impresa da parte delle partecipanti ad un gruppo di valutatori (aziende, osservatori esterni e potenziali finanziatori).

Per partecipare è necessario mandare la candidatura entro il 18/09 all’indirizzo: sni@cpv.org.

Per maggiori informazioni: www.cpv.org, 0444-960500 oppure 0444-1933186