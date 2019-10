Al Comune di Schio il premio “La città per il verde”

Il Comune di Schio incassa un altro riconoscimento portando a casa, per la sezione “VERDE URBANO” nella categoria dei comuni tra i 15.000 e i 50.000 abitanti, il Premio “La Città per il Verde”, istituito dalla casa editrice Il Verde Editoriale. Si tratta dell’unico riconoscimento nazionale assegnato ai Comuni italiani che si sono particolarmente distinti per realizzazioni finalizzate all’incremento del patrimonio verde pubblico o abbiano, attraverso programmi mirati, migliorato le condizioni ambientali del proprio territorio. Attraverso il Premio che è alla sua 20^ edizione, Il Verde Editoriale di Milano, la casa editrice che da 35 anni pubblica ACER, la rivista tecnico-scientifica dedicata ai professionisti del verde e del paesaggio, vuole continuare nella sua missione di far emergere le migliori realizzazioni a servizio del benessere della collettività.