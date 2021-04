Al cimitero con hashish: giovane segnalato e patente ritirata

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Poco prima delle 22 di domenica 18 aprile, una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio ha notato un’auto in sosta nel parcheggio del cimitero di Santa Croce di Schio, con a bordo un giovane.

Gli agenti hanno proceduto con l’identificazione del 22enne che si è dimostrato fin da subito ingiustificatamente agitato. Il giovane è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare nel corso della quale sono stati rinvenuti complessivamente quasi 8 gr. di sostanza stupefacente del tipo marijuana, 2,8 grammi di hashish nonché un macinino (grinder) e una confezione in plastica trasparente con all’interno residui di marijuana.

Il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Vicenza poiché in possesso di sostanza stupefacente per uso personale con il conseguente ritiro immediato della patente di guida.