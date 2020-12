Al centro commerciale per lo shopping: ma tenta di rubare tutta la merce

Nel pomeriggio di ieri, al centro commerciale Palladio di Vicenza, D.Y, ivoriano di 23 anni, incensurato e titolare di un permesso di soggiorno per richiedenti asili, è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato e possesso di arnesi atti allo scasso.

La segnalazione, tempestiva, è giunta da una commessa del negozio Zara: la donna, insospettita per la lunga attesa in un camerino, ha notato lo zaino del cliente che stava provando alcuni capi particolarmente voluminoso.

Lo ha osservato e poi, dopo aver allertato una guardia giurata, lo ha fatto controllare.

Nella borsa non solo alcuni capi griffati Zara (valore 170 euro), ma altri articoli prelevati da alcuni dei tanti negozi (valore 60 euro) presenti all’interno del parco commerciale vicentino.

Il giovane, che ha subito ammesso le sue responsabilità, è stato preso in consegna dagli Agenti delle Volanti.

Al termine della perquisizione gli uomini della Questura hanno rinvenuto, nello stesso zaino del giovane, una tronchese, utilizzata per rompere le placche antitaccheggio ed eludere così i controlli all’uscita.

Il responsabile del furto, residente a Firenze, è stato inoltre raggiunto da un provvedimento di allontanamento dal capoluogo berico.