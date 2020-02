Al Caffè Moresco, 1981-2020 / 40 anni con Scotolati

Sabato 8 febbraio, a partire dalle 18 (fino alle 20.30), nei locali del Caffè Moresco di Vicenza, si terrà l’evento 1981-2020 / 40 anni con Scotolati + Mideando String Quintet, un aperitivo “colorato” (vista la vicinanza con il carnevale), organizzato dalla Sezione Ana di Vicenza “Monte Pasubio”, in collaborazione con Fonzarelli’s Caffè e con il patrocinio del Comune di Vicenza.

“Il Moresco non è solo un presidio di italianità grazie alla presenza dei nostri Alpini, ma anche un luogo dove, attraverso eventi ed intrattenimento riporteremo i vicentini a tutte le ore del giorno, sottraendolo al degrado” – commenta l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine.

Durante l’evento, si alterneranno l’illustrazione della carriera di Gabriele Scotolati, celebre artista vicentino, lungo un percorso a tappe, presentato dall’autore stesso attraverso alcune sue opere e racconti di esperienze, ai brani musicali della band Mideando String Quintet, accompagnati per l’occasione al tema delle opere stesse. A presentare Scotolati sarà il giornalista Antonio Di Lorenzo, ex caporedattore del Giornale di Vicenza. In tale contesto, verranno presentati anche due manifesti disegnati per gli Alpini dall’artista vicentino.

Gabriele Scotolati, artista illustratore (che tra le sue opere ha realizzato anche due manifesti per l’adunata alpina – 1991 e per il 60° di fondazione del Gruppo di Grumolo delle Abbadesse – 2018), quest’anno festeggia 40 anni di carriera artistica. Noto anche come primo writer della città, attivo dagli anni ’80, ha anche collaborato con il Giornale di Vicenza e contribuito in vari modi alla vivacità culturale e alla memoria del territorio.

La Mideando String Quintet, è composta da cinque musicisti che suonano brani di musica italiana e straniera d’autore, oltre a pezzi propri che variano dallo swing al jazz alla musica etnica, completamente ri arrangiati da loro in una raffinata ed originale chiave acustica, con soli strumenti a corda (chitarra, mandolino, violino, basso e cantante solista) e a cinque voci.