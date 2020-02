Aizza pitbull contro un ragazzo (morso al braccio) e poi contro la polizia, arrestato vicentino 45enne

(P.U.) Le volanti della Polizia di Stato di Vicenza hanno arrestato la scorsa notte, poco dopo l’1, un uomo di 45 anni, N.P., residente a Vicenza.

L’arresto arriva dopo la segnalazione di un ragazzo di 22 anni che poco prima era stato morso all’avambraccio da un cane pitbull.

Il giovane stava tornando a casa in auto con il fratello e, arrivato davanti al passo carraio della propria abitazione, in via San Benedetto, ha notato che un uomo era disteso per terra ed impediva il passaggio. Al suo fianco un minaccioso cane pitbull.

Avvicinatosi per verificare le condizioni dello sconosciuto, anziché ricevere ringraziamenti, è stato aggredito verbamente dall’uomo. Il pitbull, probabilmente animato dall’atteggiamento del padrone, ha aggredito il ragazzo, mordendogli l’avambraccio.

A quel punto l’uomo si è allontanato con il cane e il giovane ha chiamato la polizia.

Giunti sul posto gli agenti, hanno notato il cane che si aggirava liberamente in via Coltura Camisana e scoprono che che il proprietario si era nascosto in un fossato lungo la strada.

Con l’ausilio del faro e dell’altoparlante lo hanno sollecitano a controllare il cane e ad uscire allo scoperto, ma l’individuo ha risposto alzando il dito medio e insultando la polizia (“non mi rompete i coglioni! vi ammazzo tutti! siete delle puttane!).

In evidente stato di alterazione alcolica, è poi uscito dal suo improbabile nascondiglio, barcollando e brandendo contro gli agenti il guinzaglio come fosse una frusta.

Sul posto è stato chiamato il cinovigile e una seconda pattuglia delle volanti per riuscire a catturare l’animale che girava in libertà.

Nonostante i rinforzi, l’atteggiamento del 45enne non è cambiato. Ha continuato a sfidare gli agenti, aizzando il cane contro di loro.

L’animale, più ‘ragionevole’ del padrone, non ha attaccato ed è stato fatto entrare nel furgone del cinovigile. A quel punto l’uomo, che ha cercato di scagliarsi contro gli agenti, è stato catturato, con l’ausilio dello spray al peperoncino. E’ stato arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, denunciato per rifiuto di fornire le proprie generalità, sanzionato per ubriachezza e turpiloquio e probabilmente sarà denunciato dal ragazzo 22enne morso dal cane all’avambraccio. Nel suo passato qualche precedente amministrativo legato all’abuso di alcolici.

Oggi l’arresto è stato convalidato