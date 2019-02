AIM – Un’app per risolvere i guasti elettrici in poco tempo

Con MySAR il guasto elettrico diventa più breve

Una comoda applicazione permette di segnalare in tempo reale a SAR, Società del Gruppo AIM, le interruzioni sulla rete sia per le utenze private che per l’illuminazione pubblica

Da oggi, per i cittadini di Vicenza è più facile ed immediato segnalare i guasti sulla rete elettrica. Con MySAR, l’applicazione studiata e proposta da SAR Servizi a Rete, Società del Gruppo AIM, ora si possono inviare segnalazioni di eventuali interruzioni di erogazioni di energia elettrica sulla propria utenza o su una specifica zona; conoscere i tempi della riparazione di un determinato guasto; ricevere quindi la notifica della risoluzione di quel guasto, ma anche sapere o verificare per tempo se nella zona di proprio interesse sono stati pianificati interventi di manutenzione programmata alla rete che comportino una interruzione del servizio. È inoltre possibile ricevere una serie di consigli e suggerimenti su come prevenire o, nel caso, affrontare e gestire i guasti elettrici.

Non solo, oltre che occuparsi della rete di distribuzione dell’energia elettrica, MySAR permette anche di segnalare i guasti all’illuminazione pubblica attraverso alcune rapide e precise indicazioni che l’utente può inviare nella specifica pagina dell’applicazione.

La App MySAR, è gratuita e disponibile sia per Android che IOS. Per essere attivata richiede pochi passaggi e informazioni (una mail e un numero di cellulare) nonché il numero POD (dall’inglese Point Of Delivery – punto di prelievo) ovvero il codice che identifica in modo univoco l’utenza elettrica indicato nella bolletta. Automaticamente, MySAR riconoscerà l’utente e il suo indirizzo: da qui in avanti il sistema dialogherà costantemente con l’utente aggiornandolo con ogni tipo di comunicazione che riguarderà il servizio in atto e inviandogli un alert in caso di nuove manutenzioni programmate nella zona di appartenenza.

«Con questa pratica e innovativa App di Servizi a Rete – commenta il Direttore generale di AIM Dario Vianello – compiamo un ulteriore passo avanti per accrescere la qualità del servizio reso alla nostra clientela. La possibilità di ricevere in modo rapido, semplice e immediato le eventuali segnalazioni di guasto relative alla rete dell’illuminazione pubblica, ci permetterà di essere più efficaci nella manutenzione degli impianti e di offrire il nostro contributo alla sicurezza, reale e percepita dei cittadini».