Aim Energy versa 200 mila euro nel fondo di solidarietà aperto dal Comune e 20 mila euro per i centri estivi

Patto tra Comune di Vicenza ed Aim Energy per una serie di azioni di sostegno ai cittadini nel post emergenza Coronavirus.

Ieri mattina il sindaco Francesco Rucco, accompagnato dal vicesindaco Matteo Tosetto e dall’assessore all’istruzione Cristina Tolio, e gli amministratori unici di Aim Spa Gianfranco Vivian e Aim Energy Fausto Costenaro, hanno presentato le tre iniziative concordate tra Comune e azienda.

200 mila euro per il fondo di solidarietà

Aim Energy ha accolto la richiesta che l’amministrazione comunale ha fatto alle aziende partecipate di alimentare il fondo di solidarietà attivato per l’emergenza Coronavirus. L’azienda verserà 200 mila euro nel fondo destinato alle famiglie e alle imprese colpite dalle conseguenze economiche della pandemia.

“Si tratta di un importante gesto di solidarietà – commenta il sindaco Francesco Rucco – che Aim Energy può assicurare alla città grazie agli importanti risultati raggiunti nel 2019 e che va ad aggiungersi alla sospensione degli interessi di mora e alla proposta di piani di rateizzazione straordinaria delle bollette per venire incontro a chi è più in difficoltà”.

Un contributo per i centri estivi

Aim Energy, inoltre, ha garantito al Comune un contributo di 20 mila euro per i centri estivi la cui organizzazione quest’anno è particolarmente complessa per il doveroso rispetto delle linee guida anti contagio.

“E’ un aiuto che quest’anno sarà fondamentale – commenta l’assessore all’istruzione Cristina Tolio – per dare una mano agli organizzatori che dovranno far fronte ad importanti interventi di sanificazione e messa in sicurezza dei luoghi. Proprio ieri si è conclusa la fase di candidatura di associazioni, scuole, comitati, cooperative, privato sociale e parrocchie disponibili all’organizzazione delle attività. Sono stati presentati 23 progetti che ora saranno attentamente vagliati dal servizio Istruzione non solo sotto l’aspetto educativo, ma anche per quanto riguarda la sicurezza dei partecipanti”.

Bollette, interessi di mora sospesi fino al 30 giugno e piani di rateizzazione straordinari

Infine, Aim Energy ha messo in campo una serie di azioni relative ai pagamenti delle forniture di gas ed energia elettrica.

L’azienda ha recepito ed applicato fin da subito le disposizioni emanate dall’ARERA (Autorità Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) sospendendo, fino alla data del 18 maggio, le attività di disalimentazione delle forniture di gas ed energia elettrica.

Ha inoltre prorogato di sua iniziativa fino al 30 giugno la non applicabilità degli interessi di mora per ritardato pagamento, ed ha previsto piani di dilazione e rateizzazione straordinari, strutturati ad hoc per i clienti in difficoltà con il pagamento delle bollette. Ogni richiesta viene valutata dalla società ed in base al numero di bollette insolute ed all’importo complessivo da saldare vengono accordati piani di rateizzazione su misura. L’azienda, inoltre, ha previsto che per tutti i piani di rientro richiesti e stipulati entro il 30 giugno 2020 non siano applicati interessi di dilazione.

“Nei prossimi giorni – ha ricordato l’amministratore unico Fausto Costenaro – Aim Energy invierà a chi ha bollette insolute una comunicazione di cortesia contenente il resoconto della situazione, in modo che i cittadini interessati possano richiedere dilazioni o rateizzazioni prima del riavvio delle procedure ordinarie di messa in mora e di recupero del credito”.

“L’emergenza Covid – ha concluso il vicesindaco Matteo Tosetto – ha colpito economicamente anche molti soggetti che finora avevano sempre rispettato i pagamenti. Misure come queste sono importanti perché aiutano a non sentirsi soffocare dalle scadenze e a ricominciare”.