Ai piedi dei Colli Berici cresce marijuana

NOTIZIA BREVE – Ritrovamento da parte dei carabinieri ieri pomeriggio a Torri di Arcugnano. Un residente ha segnalato ai militari, alcune piante sospette piantate lungo via Monte Castellaro. Giunti sul posto i militari hanno potuto appurare che si trattava di tre piante di merijuana, alte circa 90 centimetri per un peso complessivo di 1,2 kg. Le piante stavano crescendo in un’area incolta lungo la via. Si cerca ora di risalire al coltivatore illegale, probabilmente residente in zona.