Ai Musei civici di Vicenza 316 mila euro dal Mibact per mancati introiti a causa del Covid-19

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Il Comune di Vicenza ha ottenuto oltre 316.000 euro dalla Direzione generale dei musei del Ministero per i beni, le attività culturali e il turismo quale ristoro per i mancati introiti a seguito della chiusura prolungata delle sedi museali e dei monumenti cittadini, durante il lockdown della scorsa primavera.

“Si tratta di un riconoscimento davvero considerevole per il bilancio della cultura vicentina fortemente penalizzata dalla prolungata chiusura dei musei e dei monumenti nei mesi primaverili imposta dall’emergenza sanitaria – dichiara il sindaco Francesco Rucco -. Cifra riconosciuta grazie al lavoro svolto dalla direzione dei Musei civici di Vicenza che colloca, per importo concesso nella graduatoria dei risarcimenti, il nostro sistema museale ai primi posti dopo quelli delle grandi città a vocazione turistica”.

“Il Mibact con questa importante forma di sostegno ha affermato, anche in nel momento particolare e difficile che stiamo vivendo, il ruolo e il valore culturale delle istituzioni museali, vero e proprio patrimonio universale per il nostro Paese” – interviene l’assessore alla cultura Simona Siotto.

La direzione generale dei musei del Ministero per i beni le attività culturali e il turismo informa che con decreto del 6 novembre 2020 n. 763, 765, 766 sono stati approvati gli esiti dell’istruttoria relativa alle domande di ristoro sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali destinata al sostegno dei musei e dei luoghi della cultura non statali (decreto rilancio del Ministro per i beni le attività culturali e il turismo del 26 giugno 2020 n.297).

Al termine della procedura di valutazione è stata ammessa la richiesta della direzione musei del Comune di Vicenza per un importo di rimborso pari a euro 316.660,40.