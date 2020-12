Ai mercati di Campagna Amica torna “La spesa sospesa” a favore della Caritas

La solidarietà dei vicentini passa attraverso i mercati di Campagna Amica Coldiretti Vicenza. Gli agricoltori del futuro, infatti, i rappresentanti di Coldiretti Giovani Impresa, saranno presenti al mercato coperto di Contra’ Cordenons 4 a Vicenza e di Malo (Via Pasubio 13 allo Spaccio Valleogra Vitevis) il prossimo sabato 12 dicembre, dalle 9 alle 12 ed il 20 dicembre sempre al mercato coperto di Contra’ Cordenons 4 a Vicenza, per l’iniziativa “La spesa sospesa”.

L’iniziativa è nata qualche anno fa dalla collaborazione tra Coldiretti, Campagna Amica e Terranostra ed è finalizzata ad aiutare chi è in difficoltà in un momento decisamente difficile per molte persone. Con un’offerta libera o una donazione di cibo acquistato in uno dei mercati di Campagna Amica, infatti, sarà possibile contribuire all’acquisto di prodotti che saranno consegnati alle famiglie bisognose che in questo periodo possono permettersi nemmeno di fare la spesa.

“L’iniziativa della spesa sospesa è una cosa in cui crediamo molto – spiega il presidente di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola – in quanto sono molte le famiglie in difficoltà economica, che non riescono neppure a fare la spesa. Ed il Coronavirus, con la perdita di molti posti di lavoro, ha reso la vita ancor più complessa. Un piccolo aiuto, quindi, da parte di chi può dare un segno di solidarietà, può essere decisamente importante. I nostri mercati di Campagna Amica, con la presenza dei Giovani di Coldiretti Giovani Impresa, si prestano a questa iniziativa ideata proprio da Coldiretti, per dare una speranza ed un po’ di sollievo a qualche famiglia del territorio, attraverso una collaborazione storica intrattenuta con la Caritas diocesana vicentina”.

In Veneto sono più di 97mila gli indigenti che si rivolgono ad istituti ed associazioni di carità e che frequentano quotidianamente le mense dei poveri. Si tratta delle categorie più deboli, persone senza fissa dimora, anziani sopra i 65 anni, persone senza lavoro e famiglie numerose con bambini al di sotto dei 15 anni costretti a chiedere aiuto per il cibo.

“I mercati sono presenti in modo capillare nel territorio – conclude il presidente Cerantola – e questo ci permette di essere al servizio della gente, ma anche al loro fianco nel rappresentare situazioni di difficoltà e tentare di darvi una risposta attraverso la collaborazione strategica instaurata con le istituzioni. Il rapporto con la Caritas diocesana vicentina è da anni virtuoso ed importante per dare dei segnali a chi ha bisogno”.