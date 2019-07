Ai domiciliari spaccia cocaina: arrestata

La scorsa notte i Carabinieri della Stazione di Sandrigo hanno arrestato in flagranza di reato di spaccio di sostanze stupefacenti, M.S., romana di 42 anni.

La donna si trovava in regime di arresti domiciliari in Via Dindarello 8 a Sandrigo, dove stava scontando una pena per lo stesso reato, quando i militari operanti, impegnati in un servizio di controllo di soggetti sottoposti a misure cautelari, l’hanno sorpresa proprio nell’atto di cedere una dose di cocaina ad un vicentino, proprio all’interno dell’abitazione.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire e sequestrare circa 30 grammi di cocaina, 7 grammi di eroina e 1500 euro in contanti, quali probabile provento dell’attività di spaccio, nonché bilancini di precisione e materiale idoneo al confezionamento delle varie sostanze.

Al termine delle formalità di rito la donna è stata tradotta presso il carcere di Verona.