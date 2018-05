AGUGLIARO – Va a fuoco casa abbandonata

La scorsa notte alle 1.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Paluselli ad Agugliaro per l’incendio di un’abitazione abbandonata. I pompieri arrivati da Lonigo e Vicenza hanno spento le fiamme dell’ex casa del casello, ora rifugio di occupanti abusivi. Dopo aver spento il rogo i vigili del fuoco hanno eseguito un’ispezione dell’immobile, escludendo la presenza di persone all’interno. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Le operazioni di soccorso sono terminate all’alba.