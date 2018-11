AGUGLIARO – Trovato con spranga e coltello: denunciato

Agugliaro: trovato in possesso di una spranga in ferro e di un coltello. Denunciato.

I Carabinieri della Stazione di Campiglia dei Berici, nel pomeriggio del 08 novembre 2018, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per il reato di porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, B.Z, 58enne residente a Cavarzere in provincia di Venezia.

I militari dell’Arma, in via Motterelle del comune di Agugliaro nel corso di un controllo alla circolazione stradale, intimavano l’alt all’autovettura Audi A3 condotta dell’uomo con a bordo un suo conoscente di nazionalità albanese residente a Noventa Vicentina.

I militari, procedendo ad un’accurata perquisizione, rinvenivano una spranga in ferro ed un coltello della lunghezza complessiva di cm. 27, dei quali l’indagato non sapeva fornire una plausibile giustificazione circa il possesso.