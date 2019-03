Agugliaro omaggia il suo medico Fernando Totti: ‘el dotore che ghe intìva’ lascia dopo 40 anni (FOTO)

(di P.U.) – Il nuovo palacongressi di Agugliaro era pieno ieri sera per omaggiare il suo medico, Fernando Totti, che dopo 40 anni di apprezzato servizio lascia il testimone.

Una bella serata, molto partecipata, con i cittadini accorsi per una festa quasi a sorpresa. Come ha ricordato il sindaco Roberto Andriolo, ponendo l’accento sulla sua riconosciuta capacità di ottimo diagnosta, Totti è un ‘dotore che ghe intìva’. Tutti gli Agugliaresi sono stati visitati nel suo ambulatorio e Totti è sempre stato disponibile, ben oltre i suoi doveri professionali. A Fernando Totti è stata consegnata una targa e poi ‘el dotore’ ha tagliato la torta prima di una commovente processione in cui tutti hanno voluto salutarlo.

Una dimostrazione d’affetto indimenticabile e una festa “quasi” a sorpresa. Come ci ha ricordato il sindaco Andriolo, Totti è stato tenuto allo scuro anche dalla moglie della festa che l’avrebbe aspettato, ma martedì ha scoperto l’imboscata andando a prelevare la posta. Questo non ha cambiato il suo stato d’animo ieri sera. E’ apparso commosso e felice di tanta riconoscenza. Il suo impegno mancherà a molti, per la sua professionalità e per la sua umanità.

L’omaggio a Totti è stata anche l’occasione per usare nuovamente il palacongressi, inaugurato da poco. Stasera vi è prevista la Festa della Donna, mentre domenica arriveranno ad Agugliaro centinaia di Alpini per l’assemblea dei delegati della sezione ANA di Vicenza.