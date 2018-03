AGUGLIARO – Nuova aula di informatica alle elementari

INAUGURATA LA NUOVA AULA DI INFORMATICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI AGUGLIARO DONATA DALLA CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA

15 nuove e complete postazioni per le attività didattiche

Aria di tecnologia, e non solo di Primavera, alla Scuola Primaria “Suor Maria Elisa Andreoli” di Agugliaro

(VI): il 21 marzo viene inaugurata la nuova Aula di Informatica, con 15 postazioni completamente nuove

donate dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola.

Presenti all’inaugurazione la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo, prof.ssa Maria Paola De

Angelis, la Responsabile del plesso, Claudia Lonido, il Presidente dell’Associazione Genitori, Andrea

Morello, il Sindaco di Agugliaro, Roberto Andriolo e, per la Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, il

Vicedirettore Valter Beraldo e il Consigliere Mirco Marcante.

Anche gli alunni della scuola presenti all’inaugurazione, con il loro carico di entusiasmo, per festeggiare

l’arrivo di nuovi strumenti che permetteranno di sviluppare progetti educativi al passo con i tempi, che

sensibilizzino i “nativi digitali” all’uso responsabile delle moderne tecnologie.

“La tecnologia ma soprattutto l’educazione al suo corretto utilizzo sono temi attuali e su cui investire

per una società migliore e un futuro più sereno per le nuove generazioni” – commenta Valter Beraldo

– “e il ruolo degli insegnanti e delle Scuole è fondamentale. Per questo abbiamo sostenuto l’iniziativa,

suggerita dal Sindaco di Agugliaro: il nostro impegno nel Territorio, per la costruzione di quel “bene

comune” citato nello Statuto fin dalla nascita della Cassa agli inizi del novecento, e che oggi va di moda

chiamare “welfare territoriale”, è anche sostenere le Scuole e valorizzare il grande ruolo educativo degli

insegnanti”.