AGUGLIARO – Il parco con il labirinto sempre più attrattivo (FOTO E VIDEO)

E’ passato qualche anno da quando è stato il parco a fianco dell’antica e bellissima Villa Dal Verme di Agugliaro, un edificio risalente agli inizi del XV secolo e che, fra i pochi, ha mantenuto l’aspetto originario.

Un’ampia area verde (Parco dei Bambini) costruita dall’Autostrada Brescia-Padova come compensazione per il passaggio della Valdastico sud e che fa parte di un’area più vasta di 15 mila metri quadrati. Più di qualcuno aveva criticato l’iniziativa, considerandola pressoché inutile. Addirittura vi fu chi fece un esposto perché riteneva le giostrine ad alto impatto ambientale.

Oggi gli agugliaresi con soddisfazione possono vantare una zona verde che attrae visitatori. Un po’ per la presenza di un labirinto verde, un po’ per gli ampi spazi attrezzati, un po’ perché il luogo è decisamente suggestivo e tranquillo, a fianco della Villa e vicino all’argine della ‘Liona’ (nonostante il nome maschile ad Agugliaro è sempre stata chiamata ‘la Liona’) e all’aperta campagna (il parco è adiacente ad un’area agricola di 40 campi

vicentini, di proprietà ora del Comune, anch’essi frutto della compensazione di impatto ambientale per la costruzione dell’autostrada). Fatto sta che è diventata un punto di riferimento e nelle domeniche primaverili ed estive si popola di ragazzi, famiglie o anziani che vogliono fare una passeggiata, un pic nic o giocare. Nelle foto e nei video l’area verde un paio di domeniche fa. A seguire il video e le foto











Villa Dal Verme di Agugliaro