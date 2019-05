Agugliaro, anche il ministro Stefani a ringraziare Bertilla

Mercoledì 22 maggio nel nuovo Padiglione Multifunzionale del Comune di Agugliaro si è svolta la tradizionale festa di fine anno della Scuola Primaria, un evento fuori dagli schemi in cui la musica è stata inedita e incredibile protagonista. Alla presenza del Dirigente scolastico Giuseppe Borroni, del Sindaco Roberto Andriolo e con l’eccezionale partecipazione del Ministra degli Affari Regionali e delle Autonomie Erika Stefani, i bambini hanno presentato il frutto del loro percorso svolto durante l’anno scolastico. L’eccezionalità della manifestazione è stata la proposta musicale a cui raramente si può assistere in una scuola primaria. In particolare, nell’ambito del Progetto “Musica d’insieme”, gli alunni di classe 3^, 4^ e 5^, seguiti durante l’anno dallo specialista insegnante di musica Isacco Pasquale hanno coinvolto il pubblico esibendosi nell’esecuzione di brani con lo strumentario musicale secondo i principi del “Metodo” Orff. Questo sistema pedagogico prevede il coinvolgimento globale e la partecipazione attiva all’esperienza musicale sotto il profilo esecutivo consentendo lo sviluppo di abilità trasversali, ma anche conoscenze specifiche del linguaggio musicale, oltre alla possibilità di suonare insieme. Il risultato è stato eccellente, infatti i bambini hanno stupito con le loro esecuzioni, sotto lo sguardo stupefatto di tutti i genitori entusiasti, che non si aspettavano una performance di questo livello.

Inoltre c’è stata la consegna agli alunni di 5° del diploma ad ognuno da parte del ministro Erika Stefani: una grande emozione per gli alunni e le loro famiglie che mai si sarebbero aspettati la presenza di una carica istituzionale di così alto rilievo.

Nel corso della manifestazione c’è stata anche un’altra sorpresa: il saluto ufficiale alla collaboratrice scolastica, Bertilla Cenci, che raggiunge la pensione dopo vent’anni di lavoro ad Agugliaro trascorsi a supportare con dedizione e affetto bambini ed insegnanti, ricevendo anche una targa di riconoscimento da parte del sindaco .