Agriturist, domani assemblea regionale a Montegalda

Sarà la provincia vicentina a ospitare l’assemblea regionale di Agriturist, l’associazione che riunisce gli agriturismi di Confagricoltura. L’appuntamento è per domani mercoledì 29 maggio alle 10, all’Agriturismo Villa Feriani a Montegalda. Al termine dell’incontro è previsto un buffet con i prodotti degli agriturismi.

Sul tavolo ci sarà il rinnovo delle cariche sociali, con il presidente regionale Leonardo Granata che giunge a scadenza dopo tre anni di mandato e si ricandida per trainare l’associazione nel prossimo triennio: “In questi anni abbiamo lavorato molto con la Regione Veneto sulle normative relative agli agriturismi e sulla promozione dei nostri prodotti. Ora dobbiamo proseguire con decisione sulla strada tracciata, per arrivare a valorizzare maggiormente il turismo rurale. Abbiamo mandato una proposta articolata agli assessori regionali Giuseppe Pan e Federico Caner, in collaborazione con le altre associazioni di categoria, affinché il turismo rurale venga integrato nel comparto del turismo veneto anziché essere spacchettato com’è ora. Questo consentirebbe di arrivare a una semplificazione burocratica e a una maggiore chiarezza normativa, uscendo dai canoni classici del turismo confinato nelle città d’arte e mettendo in risalto anche piccoli borghi, ville, percorsi nascosti e poco conosciuti e i prodotti locali”.

In questi anni la presenza degli agriturismi è cresciuta in qualità e quantità, contribuendo a valorizzare il territorio: “È partita la classificazione sugli agriturismi, che prevede l’assegnazione da uno a cinque girasoli alle strutture in base ai servizi, al comfort, ai prodotti offerti. Le aziende hanno tempo fino a settembre per procedere con la classificazione. Ora bisognerà puntare sulla promozione dei singoli prodotti. Abbiamo lavorato molto bene con Agricycle, dando risalto agli agriturismi bike friendly. Dovremo però promuovere anche i singoli prodotti, che sono la bandiera della tipicità e della qualità delle nostre strutture”.

Anche i dati della Regione Veneto, aggiornati al gennaio 2019, segnalano un felice momento per gli agriturismi, costantemente in crescita. le aziende agrituristiche in Veneto sono 1.484, con numeri in lieve crescita rispetto ai 1.465 del 2017, di cui 696 offrono anche un servizio di ristorazione e 100 fanno agricampeggio. Verona è sempre prima in Veneto per numero di strutture (421), seguita da Treviso (309), Vicenza (243), Padova (191), Venezia (136), Belluno (130) e Rovigo (54).