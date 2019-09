Agritour cala il tris: al via “Tèra Crèa”

Agritour non si ferma e dopo aver presentato solo lo scorso aprile il secondo dei suoi tracciati, si appresta a calare ora un tris: il 22 settembre ha debuttato infatti anche la terza delle proposte che porterà il nome di Agritour dea Tèra Crèa.



Siamo nei territori dei comuni di Malo, che veste il ruolo di capofila del progetto, e Isola Vicentina, immersi in quella campagna dell’Alto Vicentino che è stata teatro di profondi mutamenti nel corso degli ultimi decenni. Lo sviluppo dei centri urbani e degli assi viari hanno infatti tagliuzzato le aree rurali, frammentandole in appezzamenti spesso scollegati tra loro. A fare da collante però è emersa una rinnovata spinta che è arrivata in primis da agricoltori, allevatori e produttori agricoli, trovando le amministrazioni e alcuni partner di settore pronti ad accogliere le proposte di ritessitura di terreni, percorsi, rapporti ed esperienze.

Come per i due fratelli maggiori, Agritour dea Molonara e Agritour dei Stròdi, Agritour dea Tèra Crèa ritaglia la propria identità tra le peculiarità del territorio in cui si sviluppa. L’escavazione della tèra crèa destinata alle fornaci ha infatti segnato in modo molto importante la campagna di questi luoghi. L’agricoltura, lentamente, si è riappropriata del territorio creando un paesaggio particolare, in grado di raccontare una resilienza forte ed orgogliosa: quella di una tèra che crea.

L’apertura al pubblico coincide quest’anno con l’ormai storico appuntamento con Scopriamo l’autunno nei campi, pedalata che giunge nel 2019 alla sua 33^ edizione. Si sale così in sella per scoprire bellezze, sapori e curiosità racchiusi lungo i 22,5 km in cui si snoda l’anello, un assaggio dei quattro itinerari di cui si compone il nuovo Agritour dea Tèra Crèa. Tre saranno i punti di accesso, a partire dalle 8.30: in zona Pascoletto a Malo, in centro a Isola Vicentina e presso i Vivai Zanella Francesco e Giuseppe, sempre a Malo. Su prenotazione è inoltre disponibile un servizio di noleggio biciclette, curato dalla Cooperativa Ecotopia, che potranno essere ritirate in zona Pascoletto. Per eventuali manutenzioni sarà poi presente l’assistenza di Ciclofficina presso la Fattoria la Greppia e i Vivai Zanella Francesco e Giuseppe.

La partecipazione è possibile al costo di 4,00 euro, che daranno diritto ad un carnet per quattro degustazioni nei ristori presenti sul percorso. In una logica di sempre maggiore eco-sostenibilità, l’organizzazione consiglia anche di dotarsi di bicchiere o gamella propri, che si potranno acquistare anche sul posto al costo di 2,00 euro.

Nel ricco programma della giornata, ad ogni tappa si potranno vivere esperienze uniche.

A partire dalle 9.00 grandi e piccini potranno divertirsi nel Laboratorio sensoriale, nell’attività “Faccia di mucca”, nel selfie bovino o nella visita alla stalla presso la Fattoria La Greppia di San Tomio di Malo oppure nelle creazioni artistiche “I colori degli animali del cortile” decon i materiali che si troveranno in azienda, proposte alla Fattoria Valleogra di Malo.

Per quanto riguarda gli spettacoli, il sipario si alza alle 9.30 alla Fattoria La Greppia, dove troveremo giocoleria, clownerie, burattini e cantastorie con Josè Benavente e il suo Josefito. Alle 11.00 ci si sposta alla Fattoria Valleogra per conoscere Patrizia Marcato e le sue acrobazie nello spettacolo Pattiboo. Per l’ora di pranzo, alle 13.00, gustando il piatti del Grande Ristoro ai Vivai Zanella Francesco e Giuseppe saremo allietati dal trio Minimal Klezmer. Si rimonta in sella per dirigersi verso l’Azienda Agricola al Rovere. Qui alle 15.00 il palco sarà tutto per Andrea Mazzacavallo e il suo Zanzare, tra musica e teatro-canzone. A concludere la giornata, alle 17.00 alla Società Cooperativa Agricola il Cengio, il commovente spettacolo di Christian Di Domenico Mio fratello rincorre i dinosauri, tratto dall’omonimo romanzo di Giacomo Mazzariol, divenuto ora anche un film.

Agritour dea Tèra Crèa è promosso dai Comuni di Malo e Isola Vicentina, le Aziende ULSS 7 Pedemontana e ULSS 8 Berica, Associazione Club 3P, con la partnership di Coldiretti, Samarcanda, Fattorie Didattiche della Regione Veneto. Uno speciale ringraziamento per il supporto va poi a Latterie Vicentine, Consorzio Mais Marano e Associazione Museo della Civiltà Rurale della Val Leogra.

Agritour è un progetto territoriale ideato e coordinato da Marco Miglioranza, coadiuvato dal tecnico Andrea Dalla Riva, le storiche Daniela Scalabrin e Ilaria Zattra, la progettista del turismo Valentina Parise e il consulente artistico-culturale, Cristiano Filippi Farmar.

I tracciati Agritour sono percorribili tutto l’anno, conditi da diverse proposte di approfondimento, laboratori, esperienze. Per rimanere sempre aggiornati è possibile visitare il sito webwww.agritour.vi.it e i profili social collegati.