Agricoltore scopre coltivazione di marijuana lungo il Bacchiglione in Riviera Berica

Sorpresa per un agricoltore ieri mattina. Poco dopo le 11 l’uomo ha chiamato le volanti della Polizia dopo aver scoperto in un suo terreno attiguo al Bacchiglione fra Campedello e Debba, una piccola coltiazione di marijuana. Aveva deciso di tagliare l’erba e si è accorto della presenza di 50 piante di marijuana alte circa 60 centimetri. Le piante, sradicate, presentavano ancora la forma del vaso alle radici, per cui erano state trapiantate nel luogo dopo una coltivazione in casa.