Agostino Di Maria nuovo presidente di Federconsumatori Vicenza

IL 21 novembre il Consiglio Direttivo di Federconsumatori di Vicenza ha eletto all’unanimità Agostino Di Maria alla carica di Presidente Provinciale di Vicenza. Di Maria ha svolto la sua attività come sindacalista della Cgil in Funzione Pubblica e poi in Filcams. Dal 2004 è nel consiglio provinciale dell’INPS ed ha ricoperto la carica di presidente tra il 2014 e il 2018.

Il Consiglio Direttivo di Federconsumatori Vicenza ha espresso i suoi ringraziamenti al Presidente uscente, Luigi Guiotto per il lavoro svolto in questi anni per valorizzare e implementare il ruolo dell’Associazione nel territorio.

Il nuovo Presidente esprime i suoi ringraziamenti per l’importante incarico che gli è stato assegnato e la fiducia accordatagli, dichiarando: “mi impegnerò ad operare, insieme a tutti i miei collaboratori, per consolidare il lavoro fatto dal mio predecessore e confermare la credibilità che ci siamo guadagnati avendo sempre agito in nome della trasparenza e della correttezza, in primis verso i nostri associati, ma anche verso gli altri soggetti, organizzazioni e società con le quali abbiamo tessuto rapporti”.

Federconsumatori nel Vicentino è presente con 11 sportelli (nelle sedi della Cgil) ed è molto impegnata sul fronte bancario per tutelare i risparmiatori; si occupa di seguire utenti e consumatori anche nei rapporti con le compagnie telefoniche e con le multiutilities di luce, acqua e gas. L’associazione offre tutela legale agli associati nelle problematiche di natura commerciale sia per acquisti attraverso i canali tradizionali e sia on-line.

Federconsumatori è una delle 5 associazioni del settore riconosciute dalla Regione del Veneto e fa parte del Consglio Nazionale dei Consumatori e degli utenti, organismo riconosciuto dal MISE (Ministero per lo sviluppo economico).