Agguato a ragazza davanti casa: strappata la borsa

Una ragazza vicentina di 23 anni residente in via Legione Antonini a Vicenza (Santa Bertilla) è stata vittima di un furto con strappo alle 23.40 di ieri, mercoledì 14 novembre. La giovane stava rientrando a casa e si trovava davanti al portoncino del palazzo. Quando ha cercato le chiavi nella borsa un individuo di colore con il volto in parte travisato, l’ha affrontata afferrandole la borsa. La ragazza ha opposto resistenza ma il ladro è riuscito a strappare la borsa lasciando i manici in mano alla vittima. Nel contraccolpo è pure caduto a terra. Il goffo soggetto, dopo il furto, probabilmente preso dal manico, si è dileguato a piedi abbandonando la bicicletta sul posto, dirigendosi verso via Divisione Julia. L’ammontare del furto è ancora da stabilire, in attesa della denuncia della vittima.