Aggressione ai militari in Campo Marzo, Vicenza ai Vicentini: “Questa è la città di Variati e Rotondi”

All’indomani dell’accerchiamento ed aggressione subiti dai Lagunari in Campo Marzo, Vicenza ai Vicentini, civica che sostiene il candidato sindaco Francesco Rucco, interviene con un duro comunicato stampa. “Vicenza ai Vicentini -scrivono- apprende con sgomento degli incresciosi episodi avvenuti in queste ore nei pressi di Campo Marzo, dove nel pomeriggio di lunedì i militari in servizio per STRADE SICURE sono stati accerchiati, minacciati e feriti da un gruppo di spacciatori nigeriani. In seguito, nella notte vi è stato un nuovo probabile regolamento di conti con un accoltellamento che poteva avere risvolti ben più gravi.

“Incredibile , inaccettabile, preoccupante. Non abbiamo più aggettivi per definire una situazione di insicurezza alla quale TUTTI i cittadini sono esposti. Campo marzo ne è solo la punta di un iceberg. Il fatto che lunedì pomeriggio i nostri LAGUNARI siano stati minacciati e costretti a chiedere l’intervento delle volanti della Polizia è assurdo e preoccupante. Questa è la città che lasciano in eredità il Sindaco Variati e l’assessore ROTONDI: aggressioni , accoltellamenti e degrado.

Come da due anni a questa parte, VAV continua e continuerà a denunciare gli episodi di degrado, violenza, spaccio , attraverso l’attività documentata delle SENTINELLE e dei cittadini residenti. Per questo motivo stiamo valutando di scendere nuovamente in strada nelle prossime ore”.