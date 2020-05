Aggregazione AIM – Continua confronto con realtà cittadine

Dopo i gruppi politici di maggioranza e minoranza in consiglio comunale ed il mondo sindacale, oggi sono stati i presidenti, direttori e rappresentanti delle associazioni di categoria ad avere la possibilità di assistere alla presentazione del progetto preliminare di aggregazione tra le aziende Aim di Vicenza, Agsm di Verona e la lombarda A2A, che potrebbe dare vita ad un nuovo soggetto denominato Mu.Ven.L’advisor Roland Berger ha illustrato ai presenti tutti gli aspetti economici e finanziari del progetto industriale che sta interessando le realtà territoriali coinvolte.

“Anche oggi – dichiara il sindaco di Vicenza Francesco Rucco – abbiamo sentito molti spunti interessanti che sono motivo di riflessione sul futuro di Aim che ci sta molto a cuore. Vogliamo continuare a dimostrare la massima trasparenza nel percorso amministrativo di valutazione su questo progetto preliminare che, ribadisco, è aperto e può ancora essere modificato e migliorato. Fino alla fine di maggio proseguiremo nelle azioni di approfondimento e coinvolgimento con tutte le realtà per poi arrivare a metà giugno quando si saprà l’esito del “sounding” con tutti gli altri soggetti e le multiutility che hanno manifestato l’interesse ad avanzare una proposta alternativa che potrà essere anche migliorativa di quella ipotizzata in questa prima fase preliminare”.

Oltre al sindaco Francesco Rucco, all’amministratore unico di Aim Gianfranco Vivian e all’advisor Roland Berger erano presenti all’incontro di questa mattina per la Camera di Commercio di Vicenza il presidente Giorgio Xoccato, per Confindustria Vicenza il direttore Daniele Valeri, per Confartigianato Vicenza il presidente Agostino Bonomo,il delegato alle politiche territoriali di Confartigianato Imprese Vicenza Nerio Dalla Vecchia e il responsabile Consorzio Energia CAEM – Confartigianato Loris Rui, per Apindustria Vicenza il direttore generale Manuel Maraschin, per Cna Vicenza la presidente Cinzia Fabris, per Confcommercio Vicenza il presidente della sezione 1 centro storico Nicola Piccolo e il segretario sezione 1 centro storico Federico Azzolini, per Confesercenti il responsabile della sede di Vicenza Eugenio Varotto, per Coldiretti Vicenza il presidente Martino Cerantola e il direttore Cesare Megalini.