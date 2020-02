Aggredito perché cinese: rintracciato e denunciato l’aggressore

E’ stato rintracciato l’aggressore del cittadino cinese che un paio di sera fa è stato aggredito a Cassola. Un paio di sere fa, il ragazzo cinese, residente a Bassano del Grappa, è entrato in un bar di Cassola, ed invece di essere accolto come normalmente accade ad un cliente, è stato invitato ad uscire da una donna di circa 30 anni, proprietaria dell’esercizio pubblico, perché infetto. La risposta del 26enne asiatico, ha smentito tale affermazione e ribadito invece che lui stava bene. A quel punto, un avventore del bar, con il quale non aveva assolutamente interloquito e che non conosceva, ha impugnato una bottiglia di birra e gliela rompeva sul capo. Poi, quest’uomo è stato fatto uscire da altre due persone che l’hanno accompagnato e si sono allontanati velocemente. La vittima ha quindi chiamato il 112 e alla pattuglia arrivata poco dopo, raccontava i fatti. I carabinieri della Stazione di Romano D’Ezzelino intervenuti, hanno iniziato subito le indagini. Sono state ascoltate le persone presenti, fra cui la titolare del bar. Inoltre sono stati acquisiti alcuni filmati di videosorveglianza. Il massimo impulso dato all’attività investigativa consentiva l’individuazione del responsabile del gesto violento in V. M. italiano 22enne, già noto alle forze dell’ordine, nonostante la giovane età. Il cittadino cinese, è stato accompagnato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Bassano del Grappa dove è statotrattenuto in osservazione e poi dimesso il giorno dopo con una prognosi di guarigione di alcuni giorni.