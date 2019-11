Aggredito e rapinato in centro a Bassano da 3 giovanissimi

Qualche settimana fa, tre persone di origini marocchine, verso la mezzanotte, in pieno centro di Bassano, hanno aggredito un giovane italiano dapprima con una bottigliata al capo e poi con calci e pugni, il tutto finalizzato a rapinargli il telefono cellulare ed una trentina di euro che custodiva nel portafoglio. Per tale motivo, la vittima si è recata a al pronto soccorso del San Bassiano ed è stato refertato con 10 giorni di prognosi. Si è recato quindi dai carabinieri ed in sede di denuncia ha fornito un racconto circostanziato dei fatti. Dalle conseguenti indagini, i carabinieri della Stazione Bassano del Grappa, ricostruendo i movimenti del denunciante, sono riusciti a mettersi sulle tracce dei malviventi e successivamente a riuscire ad identificarli in M.I. marocchino 21enne, H.M. kossovaro 18enne, entrambi pluripregiudicati ed un minore. Le perquisizioni domiciliari ed altri accertamenti consentivano di riconoscerli senza alcun ragionevole dubbio, responsabili del reato di rapina in concorso. Condotti in caserma, dopo le formalità di ufficio, sono stati denunciati all’A.G. competente e rilasciati.