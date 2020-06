Aggredito e rapinato del suo cellulare in centro: i Carabinieri indagano

I Carabinieri della Stazione di Lonigo ieri hanno ricevuto la denuncia di rapina presentata da un 25enne, residente in paese. La vittima, sabato sera, alle ore 21.45 circa, mentre a piedi stava percorrendo una via del centro è stato fermato da tre persone, di cui ha fornito una sommaria descrizione, che dopo averlo colpito con un bastone procurandogli una ferita alla testa, l’hanno costretto a consegnare il suo telefono cellulare. I tre poi sono scappati a piedi nelle vie circostanti. Il giovane aggredito e rapinato è andato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Lonigo dove gli è stato diagnosticato un trauma cranico giudicato guaribile in giorni 10, senza informare nell’immediatezza dell’accaduto il 112. Le indagini della Stazione dei Carabinieri sono in corso anche attraverso l’esame dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.