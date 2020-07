Aggredita e violentata: individuato e denunciato il responsabile

Per le notizie dall'Est Vicentino iscriviti al gruppo Facebook

individuato e denunciato il responsabile di violenza sessuale nei confronti di una donna del luogo

I Carabinieri della Stazione di Camisano Vicentino hanno denunciato oggi per il reato di violenza sessuale un 40enne residente in provincia di Padova. Il brutto episodio ad danni di una donna si è verificato nella notte del 12 luglio scorso, a Camisano Vicentino, dove al 112 è stato richiesto l’intervento di una pattuglia. Una 46enne del luogo, dopo essere stata soccorsa da alcuni conoscenti, ha riferito di essere stata aggredita e costretta a subire un rapporto sessuale completo da un individuo in precedenza conosciuto nel corso della serata. I militari della Stazione locale, attraverso le testimonianze e i riscontri acquisiti, sono riusciti a rintracciare nelle ore successive il responsabile. L’Autorità Giudiziaria berica informata dell’accaduto valuterà i provvedimenti da adottare.