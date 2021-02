Aggredisce professionista e gli strappa orologio: 22enne arrestato

Sabato pomeriggio alle 16.40 circa, gli agenti delle Volanti della Questura, sono intervenuti a Vicenza, in viale Trieste, bloccando un cittadino romeno di anni 22, Vasile Filipache, che aveva appena rapinato un noto professionista di 62 anni operante nel vicentino di un orologio Rolex del valore di euro 12.000, strappandolo con violenza dal polso.

La vittima aveva da poco parcheggiato la propria autovettura lungo la pubblica via, quando è stato avvicinato dal malvivente con il pretesto di chiedere un’informazione, subendo poi una violenta aggressione fisica che gli ha provocato alcune contusioni. La volante che si trovava proprio nei pressi di viale Trieste veniva avvisata dalla sala operativa e subito notava un uomo inseguire il delinquente urlando al ladro. Gli agenti sono intervenuti immediatamente ed arrivavano a bloccare il fuggitivo, riuscendo con difficoltà ad ammanettarlo, data l’energica resistenza attuata per cercare di guadagnare la fuga. Determinanti per l’arresto sono state anche la collaborazione e testimonianza di alcuni avventori di un vicino bar in viale Trieste, che hanno chiamato la polizia. L’arrestato è stato accompagnato nella locale questura per le procedure del caso e l’orologio veniva restituito al suo legittimo prorpietario.