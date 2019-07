Aggredisce la moglie incinta con un’accetta e tenta il suicidio

Notte di follia nel bassanese. A Marchesane un uomo ha colpito la moglie con un’accetta e poi ha tentato il suicidio bevendo acido muriatico. Entrambi si trovano in gravi condizioni in ospedale. Dai primi accertamenti, la coppia di ghanesi di 43 anni, residente a Bassano da anni, hanno iniziato a litigare per futili motivi, pare la gelosia di lui. Poi, il dramma e l’aggressione da parte del marito: quando sono arrivati, i poliziotti hanno trovato la donna a terra, priva di sensi, in una pozza di sangue, con tagli profondissimi al volto e anche alla schiena. I marito, invece, ha cercato di togliersi la vita ingerendo acido muriatico. Casa e arma del tentato delitto sono sotto sequestro. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio e ha disposto l’arresto dell’uomo.