Aggredisce carabiniere che gli aveva intimato di rispettare il Dpcm: denunciato

Alle 19 di ieri un Carabiniere di Schio, libero dal servizio e in abiti civili, stava passando lungo Via Pietro Mascagni con la propria bicicletta quando ha invitato 4 persone, intente a consumare bevande alcoliche in orario non consentito e senza mantenere il distanziamento sociale, a rispettare l’attuale DPCM, qualificandosi. In risposta R.A.D.T., turritano di 50 anni, si è scagliato contro il militare con minacce, insulti ed un pugno alla testa che ha provocato lesioni di lieve entità al Carabiniere. L’uomo, dopo l’arrivo di una pattuglia sul posto, è stato denunciato per violenza a Pubblico Ufficiale e lesioni. La mancata aderenza all’attuale DPCM da parte dei 4 soggetti è in corso di adeguato sanzionamento.