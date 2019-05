Aggredì polizia con forbici: ritrovato in giro con un altro paio

Le volanti della Polizia di Stato di Vicenza hanno denunciato ieri sera alle 20.30 in viale della Pace il cittadino algerino R.Y. di 43 anni, irregolare in Italia, con precedenti. L’uomo è stato trovato in possesso di forbici da sarto. E’ stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Qualche giorno fa l’uomo, ospite della Caritas, era stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di arnesi da scasso. Portato in questura aveva cercato di occultare delle forbici ed aveva anche tentato di usarle contro gli agenti di polizia che cercavano di identificarlo.

Processato, per lui era stata chiesta la detenzione in carcere visti i suoi precedenti, ma il giudice aveva optato per l’obbligo di firma. Gli furono quindi inflitti dieci mesi e tornò in libertà