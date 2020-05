Aggredì la Polizia Locale e ne stracciò i verbali, dopo l’ennesima rapina arrestato pluripregiudicato

Arrestato, stavolta in flagranza di reato, il noto pregiudicato di origini liberiane Sunday Richard, già responsabile di numerosi reati commessi in danno di esercizi e protagonista, nel mese di aprile, di un gesto di sfida nei confronti di operatori della Polizia Locale.

In quella occasione, dopo essere stato contravvenzionato perché violava le prescrizione in materia di COVID-19, aveva strappato, davanti agli operatori, il verbale consegnatogli poco prima.



In particolare, lo straniero era stato denunciato una prima volta all’A.G . il 15 marzo, nell’ambito dei controlli volti al contenimento della diffusione della pandemia da COVID-19, quando opponeva violenta resistenza all’operato degli agenti, venendo nella circostanza denunciato anche perché aveva disatteso l’ordine del Questore di abbandonare il territorio nazionale a seguito della sua espulsione.

Successivamente, il 7 aprile, il copione si ripeteva, allorquando lo straniero

reagiva in maniera violenta ad un controllo di Polizia, stracciando in segno di scherno il verbale appena consegnatogli ed inscenando una gazzarra contro le forze dell’ordine successivamente intervenute. In entrambi i casi era ubriaco.

L’8 maggio è stato nuovamente sanzionato per l’inosservanza delle

prescrizioni imposte dalla pandemia, in quanto segnalato in alcune vie del centro, in palese stato di ubriachezza mentre disturbava alcuni passanti e, nell’occasione del controllo, ha inveito nuovamente contro gli operatori della Questura, venendo nuovamente denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale. Anche in questa circostanza il liberiano evidenziava sprezzo per le istituzioni, riducendo in brandelli gli

atti di Polizia Giudiziaria a suo carico.



Il 14 l’uomo è stato quindi arrestato a seguito di una rapina compiuta ai danni di un esercizio commerciale in Viale Roma, confermando un’indole particolarmente violenta, che lo portava a scagliarsi dapprima contro il responsabile del negozio e

successivamente contro gli operatori nel frattempo intervenuti.

Il G.I.P. ha anche applicato a suo carico la misura cautelare del divieto di dimora all’interno della Provincia di Vicenza.