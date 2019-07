Aggiornamento incendio Brendola – Evacuati tutti gli edifici nel raggio di 600 metri

Su richiesta del sindaco Bruno Beltrame, a seguito dell’incendio sviluppatosi nel primo pomeriggio in una fabbrica di vernici in via Orna a Brendola, si trasmettono le ordinanze con le quali si ordina l’evacuazione di tutti gli edifici nel raggio di 500-600 metri dalla zona dell’incendio e si è raccomandato inoltre alla popolazione di tenere chiuse porte e finestre e di non uscire di casa almeno fino a tarda sera con il divieto di consumo di frutta ed ortaggi che sono stati esposti alla nube tossica. In via precauzionale il Centro Medico nel pomeriggio è rimasto chiuso. E’ stato subito attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile. L’Amministrazione comunale sta monitorando la situazione in stretto contatto con Arpav.

Il Comune ordina:

L’EVACUAZIONE DI TUTTI GLI EDIFICI NEL RAGGIO DI 500/600 mt DALLA ZONA DELL’INCENDIO,OVVERO

PER LE SEGUENTI STRADE E LATERALI:

VIA ORNA,VIA PACINOTTI, VIA DE GASPERI,VIA EINAUDI,VIA MATTEI,VIA FONTANINE,VIA BARTAGLIAN,VIAFERMI,VIANATTA

DI RIMANERE CHIUSI IL PIU’ POSSIBILE IN CASA TENENDO CHIUSE PORTE E FINESTRE FINO A NUOVE INDICAZIONI

Numeri a disposizione: Ufficio Ecologia: 0444-405273 e il numero di emergenza 349-1384752.

ORDINANZA ATTIVAZIONE CENTRO COMUNALE OPERATIVO