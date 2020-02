Aggiornamento Coronavirus – 362 morti, 17500 contagiati, 27 Paesi coinvolti

In base agli ultimi dati ufficiali (il 90% dei quali provenienti da fonte governativa del regime cinese) i contagiati sarebbero 17500 e i morti 362 (ore 10.37). In Europa vi sono, ad oggi, 10 casi in Germani, 6 in Francia, 2 in Italia e UK, 1 in Finlandia, Svezia e Spagna (VEDI DATI IN TEMPO REALE).

Italiani in Cina – E’ arrivato in mattinata all’aeroporto di Pratica di Mare il primo volo (56 persone) di rimpatrio degli italiani che erano rimasti bloccati in Cina.



Hong Kong – Intanto centinaia di medici e paramedici protestano per chiedere al governo la chiusura del confine con la Cina.

Crollo delle borse asiatiche – I mercati azionari della Cina sono crollati lunedì di quasi il 9%. L’indice composite di Shanghai ha accusato nelle prime battute un tonfo dell’8,73%, bruciando ben 259,83 punti, scivolando a quota 2.716,70 e ai minimi da febbraio 2019, mentre Shenzhen ha perso il 9%, lasciando sul floor di Borsa 158,02 punti, a quota 1.598,80.