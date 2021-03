Agente immobiliare abusivo: dovrà restituire 70mila euro di provvigioni

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso, nell’ambito di un monitoraggio del settore delle compravendite di immobili, hanno scoperto un 43enne che operava abusivamente da anni come agente di mediazione immobiliare.

Le indagini, svolte dai finanzieri della Tenenza di Vittorio Veneto, hanno permesso di accertare che il presunto “professionista”, socio di un’agenzia immobiliare di Follina, ha concluso nell’ultimo triennio decine di operazioni di compravendita, agendo in nome e per conto del titolare dell’agenzia, che era però l’unico in possesso di regolare autorizzazione a svolgere la professione, e assicurandosi in questo modo provvigioni per oltre 70.000 Euro.

Al termine delle attività ispettive, nei confronti dell’agente immobiliare abusivo è stata contestata una sanzione amministrativa per un importo che va da 7.500 a 15.000 euro. Inoltre, l’uomo è stato segnalato alla Camera di Commercio di Treviso – Belluno per l’avvio della procedura di restituzione ai clienti delle somme indebitamente percepite. Solo i mediatori abilitati e iscritti, infatti, possono richiedere al cliente di corrispondere una provvigione per l’attività di mediazione svolta.