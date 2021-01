Adriano Panatta in visita ai campi da tennis comunali di Montecchio Maggire

Una gradita e prestigiosa visita questa mattina ai campi da tennis comunali di Montecchio Maggiore. Niente di meno che Adriano Panatta, il più grande tennista italiano di tutti i tempi, è stato ospite del gestore degli impianti, la SSD Tennis Palladio 98.

Panatta è stato accompagnato tra i campi dell’impianto castellano dall’amministratore della società Enrico Bettini e dal sindaco Gianfranco Trapula e non si è tirato indietro quando alcuni frequentatori, stupiti per la presenza inaspettata del campione, hanno chiesto un autografo sulle loro palline da tennis. “È stato un grande onore avere come ospite Panatta – commenta il sindaco Trapula –. Chissà che la sua visita sia beneaugurante per il futuro dei nostri impianti, affidati dallo scorso 1° settembre alla SSD Tennis Palladio 98, che ringrazio per aver portato a Montecchio Maggiore questo grande campione e per l’impegno che sta dimostrando nel rilancio del circolo