adottaunalbero per la Festa della Mamma

È una delle feste più attese dell’anno. Alcuni la ritengono una trovata consumistica, ma la festa della Mamma è indubbiamente un’occasione per celebrare il grande impegno quotidiano di tutte le donne che sono anche mamme.

“Siamo sempre vicini ai cittadini consumatori – commentano il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola ed il direttore Roberto Palù – e vogliamo fungere non solo da tutor della spesa nei nostri mercati di Campagna Amica, attraverso produttori che ogni giorno lavorano per fornire prodotti freschi e di stagione, ma anche garantire consigli utili per la vita quotidiana. Informazioni che riguardano i consumi alimentari, prevalentemente, ma non solo…”.

Ed il mercato coperto di Campagna Amica Vicenza in Contra’ Cordenons n. 4, rappresenta il luogo per eccellenza dove fare i propri acquisti basati su freschezza, genuinità e stagionalità. Si possono infatti trovare formaggi, insaccati, vino, pane, frutta e verdure appena raccolte dal campo. Una sorta di casa della freschezza messa a disposizione da Coldiretti Vicenza per i vicentini.

“Questo weekend intendiamo festeggiare tutte le mamme – aggiungono Cerantola e Palù – e vogliamo farlo con un dono-sorpresa realizzato pensato al nostro più ambizioso progetto, #adottaunalbero, ideato per riportare nelle montagne vicentine la vegetazione ed i paesaggi che le contraddistinguevano prima della tremenda tempesta di vento Vaia, che lo scorso anno si è scagliata colpendo un’estesa area del Vicentino e non solo”.

Coldiretti Vicenza vuole esserci, per festeggiare in modo consapevole. Un regalo per ogni mamma che farà riflettere, per guardare oltre, con positività e pensando proprio al frutto di ogni mamma: i figli.

Così sabato 11 e domenica 12 maggio dalle ore 11 al mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza ci sarà “W le mamme”, un evento dedicato alle mamme. I produttori di Campagna Amica, naturalmente, saranno come sempre a disposizione quali tutor della spesa, per suggerire i migliori accostamenti e le ricette più sfiziose per realizzare dei piatti eccezionali per la famiglia e gli amici.

Ricordiamo che il mercato coperto di Campagna Amica Vicenza sarà operativo sabato dalle 8.30 alle 13.30 e domenica dalle 9.00 alle 13, pertanto i visitatori potranno testare personalmente la qualità dei prodotti e misurarsi con le ricette che i produttori sapranno consigliare per utilizzare al meglio le eccellenze vicentine.

Sabato sarà anche possibile usufruire della consegna della spesa al domicilio, un servizio comodo e che molti cittadini stanno da tempo sfruttando, per scegliere in comodità ciò che si vuole mettere in dispensa e vederselo consegnato direttamente a casa propria.