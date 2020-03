“Adotta una rotatoria”, pubblicato l’avviso per sponsorizzare gli allestimenti di rotatorie

Il servizio infrastrutture e gestione urbana ha pubblicato un avviso pubblico con il quale invita enti pubblici e privati, operatori economici, associazioni, fondazioni e società pubbliche ad “adottare” una rotatoria o uno spazio verde lungo le strade cittadine con l’obiettivo di migliorare la qualità del verde pubblico.

La convenzione stipulata durerà un minimo di 3 e un massimo di 5 anni e vedrà lo sponsor impegnato ad assumersi tutti i costi di gestione dell’area verde, quindi anche dell’eventuale impianto di irrigazione e dei corrispondenti consumi. In cambio lo sponsor otterrà, oltre ai benefici fiscali previsti dalla normativa, un ritorno d’immagine le cui modalità dovranno essere concordate con il Comune. In sostanza lo sponsor potrà pubblicizzare la sua collaborazione attraverso i mezzi di comunicazione e otterrà dal Comune la possibilità di utilizzare gli spazi verdi “adottati” per installare cartelli promozionali. Il Comune metterà in evidenza il nome dello sponsor nelle comunicazioni ufficiali.

L’avviso rimane aperto fino alla fine del 2020 e le domande dovranno pervenire tramite Pec vicenza@cert.comune.vicenza.it, posta con raccomandata con avviso di ricevimento, o consegnate a mano all’ufficio protocollo in corso Palladio 98/A, 36100 Vicenza.

L’avviso pubblico, con lo schema di domanda è disponibile nel sito del Comune nella sezione pubblicazioni online, altre gare e avvisi (link: https://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/249297).