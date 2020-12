“Adotta un negozio”, l’iniziativa di Confesercenti Vicenza

Secondo i dati della Confesercenti Nazionale, il debole recupero delle vendite che si era visto durante i mesi estivi è andato in fumo con la seconda ondata del virus ed il ritorno alle misure di contenimento. E dopo il calo del 1,8% delle vendite già subito a settembre, anche ad ottobre i negozi registrano una performance negativa, con un arretramento del 3,2%. Tra i più colpiti il comparto dell’abbigliamento e delle calzature, che si avvia a perdere nell’anno un terzo delle vendite.

Nuovo balzo in avanti, invece, del commercio elettronico: +54.6% che supera l’incremento di maggio e giugno e stabilisce il record di crescita; mentre resiste la Grande distribuzione non alimentare che comunque fa registrare un +1.4%.

Uno scenario allarmante e destinato purtroppo a peggiorare ulteriormente per Natale.

Ecco perché, dichiara Flavio Convento Presidente di Confesercenti Vicenza, riteniamo indispensabile mettere in campo azioni immediate e concrete per riattivare il commercio locale con una campagna a favore degli esercenti del territorio.

Presentata oggi in diretta facebook sulla pagina Confesercenti Vicenza l’iniziativa “Adotta un negozio”. E’ un progetto di promozione e valorizzazione nato tra le fila dei nostri dipendenti. Non è più sufficiente dire di andare a comprare nei negozi di vicinato. Bisogna dare l’esempio. Ecco perché abbiamo lanciato l’iniziativa “Adotta un negozio, promuoviamolo insieme”.

Diamo un segnale concreto. Un impegno dei nostri dipendenti e collaboratori, che abbiamo allargato a sostenitori ed amici. Lo abbiamo chiesto anche alle amministrazioni comunali ed è per quanto che presentiamo l’iniziativa oggi con l’assessore Silvio Giovine che ha aderito con entusiasmo alla nostra idea, dichiara Convento.

“C’è bisogno di azioni concrete, ha dichiarato Giovine, il tessuto commerciale sta soffrendo con questa situazione pandemica. Coem amministrazione siamo affianco a tutto il tessuto commerciale ed in particolare ai negozi di vicinato che sono le nostre sentinelle nei centri storici. Adotta un negozio significa valorizzare le nostre attività e mettere in luce le nostre eccellenze. Le perle nascoste. Per cui sosteniamo questa iniziativa anche con i nostri dipendenti”

Come funziona? I collaboratori, i dipendenti ma anche gli amministratori che si sentono coinvolti da questo tema, faranno un acquisto o più in un negozio del territorio e spiegheranno perché vale la pena acquistare da loro.

Invieranno poi la foto con la recensione a Confesercenti per promuovere l’attività e farne conoscere il valore.

Si tratta di un gesto semplice ma che ci dà la possibilità di far conoscere anche i piccoli negozi di vicinato di quartiere e di paese, scoprendo piccole perle che a volte restano nascoste. Un segnale concreto: basta parole, passiamo ai fatti.