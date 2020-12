Addio Auchan: domani apre Emisfero alle Cattane

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Domani, giovedì 3 dicembre, il Gruppo Unicommdi Dueville (associato a Selex Gruppo Commerciale) inaugura il nuovo ipermercato Emisfero Cattane, che andrà a prendere il posto dello storico Auchan, collocato nelle vicinanze della rotatoria tra Strada delle Cattane e viale del Sole. Emisfero è un marchio noto ai vicentini, già presente in città presso il Centro Commerciale Palladio, in provincia a Zanè e a Bassano del Grappa, nonché in altre province del Veneto e Regioni d’Italia.

All’interno del punto vendita saranno operativi oltre 140 collaboratori, ben 94 dei quali erano già impiegati con la precedente gestione. La superficie vendita sarà di 5429 mq, con 14 casse tradizionali in barriera e 6 casse self.

“La più grande soddisfazione di questa nuova apertura è aver salvato quasi cento posti di lavoro e di aver dato serenità a tante famiglie – spiega Marcello Cestaro, Presidente del Gruppo Unicomm – Ho già detto più volte che il nostro sogno è raggiungere i 10.000 dipendenti, perché oggi non c’è obiettivo più grande della possibilità di offrire alle persone la possibilità di avere un’occupazione. E poi ha ovviamente per noi un valore particolare aprire il secondo Emisfero a Vicenza, nel cuore della provincia in cui la nostra azienda è nata e cresciuta”.

“Siamo felici di aprire questo negozio, che a nostro avviso ha potenzialità elevatissime! – prosegue Giancarlo Paola, direttore commerciale del Gruppo Unicomm – riproponiamo il nostro modello di ipermercato ma per l’occasione abbiamo rivisto il format con una forte distintività nei reparti freschi da sempre elemento di forza dei nostri Iper. Sono oramai cinque anni che i nostri ipermercati crescono rispetto al mercato con un differenziale significativo ed anche quest’anno, particolarmente critico per il canale, con un +5,75% a parità registriamo un gap positivo del 9,6% rispetto ai competitor nei territori in cui operiamo (-3,92%% dati like4like Nielsen).

Emisfero Cattane offrirà oltre 27.000 prodotti tra food e non-food, con una particolare attenzione ai fornitori locali e con progetti speciali nel settore dei casalinghi, nel pet-food e nella cantina, dove saranno proposte oltre 1.000 referenze, con un focus particolare sui vini del territorio e sulle birre speciali e artigianali. Altra novità sarà la vendita di spremute fresche fatte al momento e di vino sfuso, nell’ottica di favorire la riduzione degli imballaggi e una maggiore attenzione all’ambiente. Ci sarà anche un reparto interamente dedicato al sushi, con preparazione dei prodotti quotidiana da parte di personale specializzato. L’ipermercato avrà al suo interno anche un’edicola, un negozio di ottica e una parafarmacia.



Entro poche poche settimane sarà attivato anche il servizio Così Comodo per fare la spesa on-line e ritirarla comodamente in negozio, mentre da domani sarà già possibile effettuare gli acquisti di elettrodomestici e prodotti tecnologici all’interno del punto vendita ma con la consegna a domicilio. È già disponibile anche l’app Emisfero sia per cellulari Android che iOS.

Il punto vendita non sarà completamente nuovo solamente dal punto di vista dell’offerta commerciale, ma anche sul piano dell’impiantistica e degli allestimenti, a partire dall’inserimento di illuminazione led di ultima generazione ad altissimo rendimento e dall’eliminazione di tutti i gas serra dalla catena del freddo, sostituendoli con refrigeranti di nuova generazione eco-compatibili. L’energia latente dell’impianto frigorifero viene sfruttata per integrare quella dell’impianto termico ed è stato previsto l’inserimento di climatizzatori che sfruttano la tecnologia della pompa di calore, contribuendo a ridurre l’impatto energetico.